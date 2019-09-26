Игрок из Никарагуа: не голосовал за Месси. В отчёте ФИФА он отдал ему 1-е место

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за капитана «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.
«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — приводит слова Барреры El Chiringuito в своём «твиттере».
Фото можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito.
Ранее ФИФА опубликовала результаты голосования журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных за лучшего футболиста планеты. В отчёте указано, что Баррера поставил на 1-е место Месси, на 2-е — Садио Мане («Ливерпуль»), а на 3-е — Криштиану Роналду («Ювентус»).
Напомним, в голосовании за лучшего игрока планеты по версии ФИФА Месси обошёл Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Роналду. Аргентинский нападающий впервые в карьере получил премию The Best.
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