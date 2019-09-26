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Зрители-безбилетники и победный танец «Торпедо» с мегафоном. Фото с Кубка России

Игроки «Торпедо» после матча
Зрители-безбилетники и победный танец «Торпедо» с мегафоном. Фото с Кубка России
Футбол / Кубок России 0

25 сентября в Москве на стадионе «Торпедо имени Э.А. Стрельцова» в матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 37-й минуте счёт открыл защитник «Торпедо» Максим Шоркин. В компенсированное время первого тайма нападающий Иван Сергеев упрочил преимущество московской команды в счёте. Таким образом, «Торпедо» вышло в следующую стадию Кубка России, а «Крылья Советов» завершили выступление на турнире.

В других матчах 1/16 финала Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Черноморец» со счётом 2:0, а тульский «Арсенал» переиграл воронежский «Факел» (2:1). Напомним, действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

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