Зидан: лидерство «Реала» в Ла Лиге ничего не значит

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результаты матча 6-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:0).



«Мы верим в то, что делаем. Многого можно добиться спокойствием и трудом. Мы не были так уж плохи до этого, но мы и не очень хороши на данный момент. Я очень рад за Винисиуса. Не забывайте, что ему всего 18 лет. Я стараюсь доверять ему. Парню нужен был этот гол.



Я рад и за Родриго – он прекрасный футболист. Его умение контролировать мяч определяет его как игрока. Родриго провёл на поле всего две минуты, а потом принял мяч и классно завершил момент.



С каждым днём мы выглядим всё лучше и сильнее. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мяч у наших футболистов.



Наше лидерство в Ла Лиге ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем. Я доверяю своей команде, у нас 25 хороших игроков, и они показали это в прошедшем матче», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

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