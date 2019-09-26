Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль принял решение не возвращаться в клуб в роли спортивного директора.



«В последние недели публиковали новости о моём возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора.



Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба.



Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в «Барселону», это мой дом, но различные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть всецело преданным клубу, чего требует эта должность.



Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует «Барселона», – написал Пуйоль в своём «твиттере».

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