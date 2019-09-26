Кафельников о «Спартаке»: мне жаль фанатов самой популярной команды в России

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал результат матча с «КАМАЗом» (2:1).
«Вся команда – кусок дерьма! Тренер – бесполезная ***, владелец – большой фанат киевского «Динамо».
Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России», – написал Кафельников в своём «твиттере».
«Команда «Спартак» – кусок дерьма?», – спросили у Кафельникова в комментариях.
«100% сейчас», — ответил бывший теннисист.
«Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском говна», — написали в ответ Кафельникову.
«Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit (Игра всей команды – кусок дерьма), вот что я имел ввиду», – Кафельников.
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