Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кафельников о «Спартаке»: мне жаль фанатов самой популярной команды в России

Кафельников о «Спартаке»: мне жаль фанатов самой популярной команды в России
Футбол / Кубок России 0

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал результат матча с «КАМАЗом» (2:1).

«Вся команда – кусок дерьма! Тренер – бесполезная ***, владелец – большой фанат киевского «Динамо».

Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России», – написал Кафельников в своём «твиттере».

«Команда «Спартак» – кусок дерьма?», – спросили у Кафельникова в комментариях.
«100% сейчас», — ответил бывший теннисист.

«Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском говна», — написали в ответ Кафельникову.

«Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit (Игра всей команды – кусок дерьма), вот что я имел ввиду», – Кафельников.

Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент