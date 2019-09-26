Кафельников о «Спартаке»: мне жаль фанатов самой популярной команды в России

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал результат матча с «КАМАЗом» (2:1).



«Вся команда – кусок дерьма! Тренер – бесполезная ***, владелец – большой фанат киевского «Динамо».



Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России», – написал Кафельников в своём «твиттере».



«Команда «Спартак» – кусок дерьма?», – спросили у Кафельникова в комментариях.

«100% сейчас», — ответил бывший теннисист.



«Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском говна», — написали в ответ Кафельникову.



«Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit (Игра всей команды – кусок дерьма), вот что я имел ввиду», – Кафельников.

Определились все пары 1/8 финала Кубка России