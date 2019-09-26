«Краснодар» пропустил 500-й официальный гол в истории клуба

В среду, 25 сентября, «Краснодар» выбыл из Кубка России, проиграв на выезде 1/16 финала «Нижнему Новгороду» (0:1).



Единственный гол на 78-й минуте реализовал нападающий «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец. Для «Краснодара» это стал 500-й гол в официальных матчах за всю историю существования клуба.



Также стоит отметить, что «Краснодар» проиграл 3-й официальный матч за последнюю неделю с 19 сентября по 25 сентября 2019 года («Базелю» 0:5 в Лиге чемпионов, а затем ЦСКА в РПЛ 2:3). Это самая быстротечная серия из трех поражений команды в ее истории, причём все эти игры команда провела в разных турнирах. Суммарно же это 6-й случай, когда «быки» проигрывают три и более официальных матча подряд, причем более, пять раз, они уступили лишь однажды, в сезоне-2017/2018.

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