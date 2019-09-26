Конте — первый тренер «Интера», выигравший пять первых матчей Серии А
Миланский «Интер» в матче пятого тура чемпионата Италии встретился с «Лацио» и сумел одержать победу благодаря голу Данило Д'Амброзио (1:0).
Эта победа стала для «Интера» уже пятой подряд в чемпионате Италии сезона-2019/20.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте побил новый рекорд, став первым в истории тренером клуба, который ни разу не проиграл в первых пяти матчах, сообщает OptaPaolo.
Да победы над «Лацио» «Интер» победил в матчах с «Лечче», «Удинезе», «Кальяри» и «Миланом». Хотя «Интер» и занимает первую строчку в таблице итальянского чемпионата, «Ювентус», идущий вторым, отстает всего на два очка.
Следующий матч «Интер» проведёт с «Сампдорией» в субботу 28 сентября. Начало матча в 19:00 мск.
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