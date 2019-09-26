Агент Райола: я никогда не предлагал Ибрагимовича «Боку Хуниорс»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заинтересовал «Бока Хуниорс», сообщает AS.



Согласно информации источника, аргентинский клуб уже подготовил официальное предложение о трансфере 37-летнего шведа, услуги которого предложил «Боку Хуниорс» его агент Мино Райола. Однако Райола поспешил опровергнуть эти слухи.



«Я никогда не предлагал Ибрагимовича ни «Боке Хуниорс» или кому-то еще. Это всё слухи», — написал Райола в своём «твиттере».



Ибрагимович в текущем сезоне сыграл 26 матчей за «Гэлакси» в регулярном чемпионате MLS, в которых забил 27 голов и отдал 5 передач.

Всего за свою карьеру Ибрагимович провёл 783 матча, в которых забил 470 голов. Златан лучший бомбардир в истории сборной Швеции: 62 гола.