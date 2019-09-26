Сёмин — о поражении от «Балтики»: это хороший тест для молодых игроков «Локо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время зрители голов не увидели. Серию пенальти лучше исполнили игроки игроки «Балтики».
«Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю «Балтику» с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.
У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом». Не имели права рисковать — у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбусь сыграл достаточно неплохо.
Молодые игроки не растерялись. Это хороший тест — куда идти и как расти дальше. Первая лига — сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас этот матч — хорошая информация», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.
«Локомотив» является действующим триумфатором соревнования. В финале турнира сезона-2018/19 «железнодорожники» обыграли «Урал» со счётом 1:0.
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