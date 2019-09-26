Кейн: у игроков «Тоттенхэма» больше нет оправданий

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о неудачном начале сезона. Лондонцы набрали в шести турах лишь 8 очков, кроме того, они в матче третьего раунда Кубка английской лиги в серии пенальти уступили «Колчестеру». В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» в первом туре не сумел обыграть «Олимпиакос».

«Мы больше не являемся неопытными, молодыми игроками. У нас уже больше нет оправданий. Это наша задача, мы должны брать на себя ответственность.

Да, начало сезона получилось разочаровывающим. Не думаю, что кто-то прячется от ответственности. Мы выиграли лишь два матча, это не наши стандарты, которые были установлены в последние годы.

Если бы сейчас был январь или февраль, нас бы списали со счетов и говорили, что у нас нет шансов. Да, это не идеальный старт, но иногда такое случается. Впереди ещё очень много матчей, чтобы изменить ситуацию. И начать надо в следующей игре», — приводит слова Кейна Sky Sports.