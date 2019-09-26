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Голевой пас Вагнера не помог «Коринтиансу» выйти в финал Южноамериканского кубка

Голевой пас Вагнера не помог «Коринтиансу» выйти в финал Южноамериканского кубка
Футбол / Южная Америка 0

В ответном полуфинальном матче Южноамериканского кубка «Индепендьенте дель Валье» принимал «Коринтианс». Встреча прошла на стадионе «Олимпико Атауальпа» в Кито (Эквадор) и завершилась со счётом 2:2.

На 29-й минуте гости вышли вперёд – гол забил нападающий Мауро Боселли, которому ассистировал форвард Вагнер Лав, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. На 68-й минуте хозяева восстановили равенство в счёте. В концовке матча команды обменялись голами. У бразильцев с пенальти отличился нападающий Клайсон.

Таким образом, в финал Южноамериканского кубка пробился «Индепендьенте дель Валье». В первом матче парагвайская команда на выезде победила соперника со счётом 2:0. В решающей встрече ей предстоит сыграть с «Колоном» (Аргентина). Матч состоится 9 ноября.

Южноамериканский кубок. 1/2 финала. 2-й матч
26 сентября 2019, четверг. 03:30 МСК
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Окончен
2 : 2
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
0:1 Боселли – 29'   1:1 Sánchez Enríquez – 68'   1:2 Клайсон – 87' (пен)   2:2 Cabeza Jiménez – 90'
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