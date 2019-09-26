Голевой пас Вагнера не помог «Коринтиансу» выйти в финал Южноамериканского кубка

В ответном полуфинальном матче Южноамериканского кубка «Индепендьенте дель Валье» принимал «Коринтианс». Встреча прошла на стадионе «Олимпико Атауальпа» в Кито (Эквадор) и завершилась со счётом 2:2.



На 29-й минуте гости вышли вперёд – гол забил нападающий Мауро Боселли, которому ассистировал форвард Вагнер Лав, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. На 68-й минуте хозяева восстановили равенство в счёте. В концовке матча команды обменялись голами. У бразильцев с пенальти отличился нападающий Клайсон.



Таким образом, в финал Южноамериканского кубка пробился «Индепендьенте дель Валье». В первом матче парагвайская команда на выезде победила соперника со счётом 2:0. В решающей встрече ей предстоит сыграть с «Колоном» (Аргентина). Матч состоится 9 ноября.