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Видео: конфликт фаната «Спартака» со стюардом, пытающимся закрыть сектор

Видео: конфликт фаната «Спартака» со стюардом, пыт
Видео: конфликт фаната «Спартака» со стюардом, пытающимся закрыть сектор
Футбол / Кубок России 0

Болельщик московского «Спартака» остался недоволен действиями стюарда на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, где накануне, 25 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».

Когда работник арены попытался закрыть на ключ одну из калиток, через которые осуществлялся вход на сектор, фанат красно-белых дважды ударил его дверью и вступил с ним в перепалку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, «Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Фанатов «Спартака» заперли на трибуне на ключ. Видео
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