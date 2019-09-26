Видео: конфликт фаната «Спартака» со стюардом, пытающимся закрыть сектор

Болельщик московского «Спартака» остался недоволен действиями стюарда на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, где накануне, 25 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».



Когда работник арены попытался закрыть на ключ одну из калиток, через которые осуществлялся вход на сектор, фанат красно-белых дважды ударил его дверью и вступил с ним в перепалку.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, «Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».