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Источник: «ПСЖ» предлагает новый контракт Неймару

Источник: «ПСЖ» предлагает новый контракт Неймару
Футбол / Франция 0

Руководство «ПСЖ» хочет подписать новый контракт с форвардом Неймаром, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, парижане предложили бразильцу новое соглашение.

Пока неизвестно, планирует ли нападающий оставаться в Париже. Летом 2019 года он пытался покинуть клуб, но «Барселона» так и не договорилась с «ПСЖ» о трансфере. Высокая трансферная стоимость нападающего сделала переход невозможным.

Также сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Реала». Но парижане, как сообщают ряд СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.

Неймар из-за трансферной саги пропустил начало сезона, но затем вышел на поле и принёс своей команде победы в двух матчах, забивая на последних минутах.

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