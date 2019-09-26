Источник: «ПСЖ» предлагает новый контракт Неймару
Руководство «ПСЖ» хочет подписать новый контракт с форвардом Неймаром, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, парижане предложили бразильцу новое соглашение.
Пока неизвестно, планирует ли нападающий оставаться в Париже. Летом 2019 года он пытался покинуть клуб, но «Барселона» так и не договорилась с «ПСЖ» о трансфере. Высокая трансферная стоимость нападающего сделала переход невозможным.
Также сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Реала». Но парижане, как сообщают ряд СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.
Неймар из-за трансферной саги пропустил начало сезона, но затем вышел на поле и принёс своей команде победы в двух матчах, забивая на последних минутах.
Неймар: я несколько раз терял доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой
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