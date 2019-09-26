Источник: «ПСЖ» предлагает новый контракт Неймару

Руководство «ПСЖ» хочет подписать новый контракт с форвардом Неймаром, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, парижане предложили бразильцу новое соглашение.

Пока неизвестно, планирует ли нападающий оставаться в Париже. Летом 2019 года он пытался покинуть клуб, но «Барселона» так и не договорилась с «ПСЖ» о трансфере. Высокая трансферная стоимость нападающего сделала переход невозможным.

Также сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Реала». Но парижане, как сообщают ряд СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.

Неймар из-за трансферной саги пропустил начало сезона, но затем вышел на поле и принёс своей команде победы в двух матчах, забивая на последних минутах.