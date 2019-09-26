Кузен Джеррарда извинился за пост со словами «Развлекался с твоей мамой»

Защитник «Честерфилда» Энтони Джеррард был вынужден извиниться после перепалки с фанатом в «Твиттере», сообщает Mirror.



В минувшие выходные 33-летний футболист пропустил матч команды, после чего один из болельщиков обратился к нему в социальной сети с таким вопросом: «Какое у тебя оправдание в этот раз, толстячок?».



Джеррард ответил фанату следующим образом: «Получил травму в прошлую субботу, когда развлекался с твоей мамой ночью. Надеюсь, вопросов больше нет». Позднее игрок добавил: «Тебе слишком многое нужно высказать. Приходи во вторник и выскажи своё мнение стоя напротив меня, а не строй из себя храбреца, прячась за экраном телефона. Жду встречи».



Участники конфликта в итоге договорились о встрече, однако она не состоялась, поскольку клуб провёл расследование и вынудил футболиста публично извиниться за своё поведение.



Энтони является кузеном легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Сам защитник является воспитанником «Эвертона», за который не провёл ни одного матча. За свою карьеру он выступал за «Уолсолл», «Кардифф Сити», «Халл Сити», «Хаддерсфилд Таун», «Олдем Атлетик» и «Шрусбери Таун».

Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард