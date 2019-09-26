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Осорио: почти ничего не слышал о Сибири до поездки на матч с «Енисеем»

Осорио: почти ничего не слышал о Сибири до поездки на матч с «Енисеем»
Футбол / Кубок России 0

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал победу питерского клуба в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем». Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счётом 2:1.

«Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто, особенно из-за тяжёлого поля.

Неожиданным ли был пропущенный мяч? Да, было видно, что игрок собирался отдать длинную передачу, а в итоге мяч влетел прямо в сетку. Хотя, конечно, нам стоило быть внимательнее.

В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными.

Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки — знал только, что нас ждёт долгое путешествие и сложный соперник. Так всё и оказалось», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».

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