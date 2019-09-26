Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не должен сидеть в обороне и надеяться на лучшее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход команды в четвёртый раунд Кубка английской лиги. В третьем раунде «МЮ» с большим трудом обыграл «Рочдэйл», победив по пенальти.
«Во многих матчах мы ведём в счёте 1:0. Сегодня мы снова были впереди. В такие минуты думаешь, что надо забивать второй, что является ключевым моментом. Всё это процесс обучения для ребят.
Нам нужно стараться забить второй мяч. В «Манчестер Юнайтед» нельзя просто сидеть в обороне и надеяться на лучшее. Если будешь просто удовлетворён счётом, то получишь то, что было сегодня», — цитирует Сульшера Sky Sports.
В следующем раунде турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси». Команды уже встречались в нынешнем сезоне, в первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил соперника со счётом 4:0.
- 26 сентября 2019
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