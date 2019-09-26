В РФС прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака», которых заперли на арене

В Российском футбольном союзе отреагировали на инцидент с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
После того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор арены, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.
«Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча – «КАМАЗа» – и у представителей службы безопасности «Спартака», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, «Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.
- 26 сентября 2019
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