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Кикнадзе: никакого разочарования от результата нет, мы бились, играли

Кикнадзе: никакого разочарования от результата нет, мы бились, играли
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал неудачное выступление клуба в Кубке России. На стадии 1/16 финала «Локо» уступил «Балтике» в серии послематчевых пенальти.

«Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодёжным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, «Балтика» была предельно мотивирована на игру. В данной ситуация наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды — результат придёт, идём дальше", — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России.

«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России
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