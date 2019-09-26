Кикнадзе — о составе на Кубок: не могли по-другому, календарь надо обдумать

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от «Балтики» в серии послематчевых пенальти поделился мнением о проблемах с календарём. В Калининграде «Локомотив» выпустил фактически резервный состав.

«Что касается нашего состава на этот матч, то это показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать. С РФС и РПЛ мы уже ведём интенсивное обсуждение, какие-то вопросы обсудим в пятницу на собрании лиги. Календарь надо составлять внимательнее, может, искать другие даты для Кубка или тщательнее отбирать состав участников 1/16. Это всё вопрос обсуждения, нужно систему делать. Такой состав поехал потому, что мы физически не могли поступить по-другому, это было невозможно.

Что касается отсутствия кого-то из штаба, то все работают по своим направлениям. Я понимаю, что РФС пытался принять максимально взвешенное решение в тех рамках, в которых они оказались. Решили сыграть все матчи 25-го. Варианты исправить проблемы клубов в рамках календаря практически отсутствовали. Я могу понять их ситуацию, но её надо дорабатывать и исправлять на следующий год, нужна совместная работа», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.