Федерация футбола Египта потребовала у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

Федерация футбола Египта осталась недовольна отчётом ФИФА, в котором были раскрыты подробности голосования за обладателя премии The Best, которую вручают лучшему футболисту года.



Победителем в номинации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось опередить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Позднее два участника голосования сообщили, что, согласно отчёту, они выбрали аргентинца, хотя на самом деле голосовали за других игроков.



Как сообщает Tuttosport, очередной недовольной стороной оказалась египетская федерация, которая направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.

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