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ФИФА привела доказательство того, что капитан Никарагуа голосовал за Месси

ФИФА привела доказательство того, что капитан Ника
ФИФА привела доказательство того, что капитан Никарагуа голосовал за Месси
Футбол / Испания 0

ФИФА предоставила доказательство того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера отдал свой голос за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в номинации на премию The Best, которую ФИФА вручает лучшему футболисту года, сообщает ТАСС.

Организация показала форму для голосования, на которой стоит подпись Барреры и печать федерации футбола Никарагуа. В ней голос отдан за Месси.

ФИФА привела доказательство того, что капитан Никарагуа голосовал за Месси
ФИФА привела доказательство того, что капитан Никарагуа голосовал за Месси
Фото: ТАСС

Ранее Баррера заявил, что не отдавал свой голос Месси. На нарушения при голосовании пожаловался и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. Перед тем, как отдать лист для голосования, он сфотографировал его. На листе указано, что специалист отдал голоса нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху и форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. При этом в итоговом протоколе голоса Лугарошича отданы Месси и защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Напомним, в голосовании за лучшего игрока планеты по версии ФИФА Месси обошёл ван Дейка и Криштиану Роналду («Ювентус»). Аргентинский нападающий впервые в карьере получил премию The Best.

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