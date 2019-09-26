ФИФА предоставила доказательство того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера отдал свой голос за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в номинации на премию The Best, которую ФИФА вручает лучшему футболисту года, сообщает ТАСС.



Организация показала форму для голосования, на которой стоит подпись Барреры и печать федерации футбола Никарагуа. В ней голос отдан за Месси.

ФИФА привела доказательство того, что капитан Никарагуа голосовал за Месси Фото : ТАСС

Ранее Баррера заявил, что не отдавал свой голос Месси. На нарушения при голосовании пожаловался и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. Перед тем, как отдать лист для голосования, он сфотографировал его. На листе указано, что специалист отдал голоса нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху и форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. При этом в итоговом протоколе голоса Лугарошича отданы Месси и защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.



Напомним, в голосовании за лучшего игрока планеты по версии ФИФА Месси обошёл ван Дейка и Криштиану Роналду («Ювентус»). Аргентинский нападающий впервые в карьере получил премию The Best.