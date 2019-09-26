Президент «Тоттенхэма» оценил Кейна в £ 250 млн

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Даниэль Леви не планирует продавать форварда Гарри Кейна, сообщает Telegraph. По данным источника, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, Леви установил огромный ценник на Кейна. Так, «Тоттенхэм» оценивает своего форварда в £ 250 млн.

Ранее Кейн неоднократно говорил, что хочет бороться за трофеи, а не индивидуальные награды. Форвардом «Тоттенхэма» интересовался мадридский «Реал», но пока англичанин не объявлял о желании покинуть лондонский клуб.

«Тоттенхэм» неудачно стартовал в новом сезоне. Лондонцы в шести турах английской Премьер-Лиги набрали лишь 8 очков. Они выбыли из Кубка Англии, уступив «Колчестеру» в серии пенальти, а в Лиге чемпионов не сумели обыграть «Олимпиакос».