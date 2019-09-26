Солистка группы Reflex обратилась к Карпину: Валера, верим!
Пресс-служба ФК «Ростов» опубликовала интервью с солисткой группы Reflex Ириной Нельсон. Певица передала привет главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и пообещала прийти на матч команды.
«Я не сомневаюсь, что Валерий Карпин смотрит этот выпуск. И передаём горячий, пламенный привет. С любовью! Все песни для вас. Люблю, желаю побед! Когда увидим меня на ваших матчах? Приглашайте и увидите! Валера, верим!» — сказала Нельсон.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФК «Ростов».
Ранее ростовский СКА записал песню, посвящённую клубу, которую исполнил известный рэпер Баста.
«Ростов» после 10 туров в турнирной таблице РПЛ занимает третье место, набрав 20 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо».
Баста: сказал Глушакову, что его ждёт СКА Ростов. А он: не дай бог, тьфу-тьфу
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