МВД: матч «КАМАЗ» — «Спартак» прошёл без замечаний, нам выразили благодарность

В МВД прокомментировали инцидент с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.



«Матч прошёл без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за тёплый приём», — приводит заявление пресс-службы МВД inkazan.



Напомним, после того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор арены, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.



«Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.

