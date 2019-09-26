МВД: матч «КАМАЗ» — «Спартак» прошёл без замечаний, нам выразили благодарность
В МВД прокомментировали инцидент с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
«Матч прошёл без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за тёплый приём», — приводит заявление пресс-службы МВД inkazan.
Напомним, после того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор арены, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.
«Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.
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