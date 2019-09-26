Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

МВД: матч «КАМАЗ» — «Спартак» прошёл без замечаний, нам выразили благодарность

МВД: матч «КАМАЗ» — «Спартак» прошёл без замечаний, нам выразили благодарность
Футбол / Кубок России 0

В МВД прокомментировали инцидент с участием болельщиков московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

«Матч прошёл без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за тёплый приём», — приводит заявление пресс-службы МВД inkazan.

Напомним, после того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор арены, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.

«Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент