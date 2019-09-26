Сутормин — о матче с «Енисеем: всем хочется обыграть чемпиона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем». Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 2:1. Один из мячей забил Сутормин.
«Голы всегда придают уверенность, так что хорошо, что удалось отличиться. Надеюсь, и дальше продолжу это делать.
Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Видно, что соперник был заряжен на борьбу. Всем хочется обыграть чемпиона, тем более в Кубке России, и пройти дальше. Пропустили нелепый гол, но не так много дали создать «Енисею». Владели преимуществом на протяжении большей части матча. Создавали моменты и в первом тайме, но не получалось их реализовывать. Во втором — смогли забить и спокойно довести игру до победы.
Я находился рядом и видел, что игроку соперника мяч попал чуть ниже плеча. Он летел в створ, так что заслуженный пенальти.
Перед игрой были определены три пенальтиста. Я был в их числе, так что подошёл к точке и забил.
Сказали, что если будет пенальти, то бью я. Но на поле уже надо действовать по ситуации. Был готов, так что исполнил», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».
- 26 сентября 2019
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