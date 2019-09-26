Мамич: я просил у Леви 5 футболок. Он сказал, что вычтет их из трансфера Модрича

Бывший исполнительный директор «Динамо» Загреб Здравко Мамич рассказал любопытную историю о трансфере Луки Модрича из хорватского клуба в «Тоттенхэм». Лондонцы заплатили за полузащитника 21 млн евро. По словам Мамича, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви проявил себя прижимистым переговорщиком.
«Мы обо всём договорились, Модрич переходил в «Тоттенхэм». Я попросил Леви прислать нам пять футболок «Тоттенхэма», он сказал, что сделает это, но вычтет стоимость из трансфера. Он хотел вычесть стоимость из 21 млн, которые «Тоттенхэм» заплатит за Модрича.
Леви — лучший переговорщик в мире. Эта история показала, что он ценит каждый евро, потраченный клубом», — цитирует Мамича Four-Four-Two.
О переговорных навыках Леви высоко отзывался и бывший наставник «Манестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Шотландец в автобиографии рассказал о сложных переговорах с «Тоттенхэмом» о переходе Димитара Бербатова. По словам Фергюссона, после того трансфера он решил больше не покупать игроков лондонского клуба.
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