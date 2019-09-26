«Спартак» отреагировал на инцидент с фанатами, которых заперли на стадионе

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала инцидент, случившийся во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах. Болельщиков «Спартака» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.
«ФК «Спартак» был уведомлён о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КамАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.
Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча», — сообщила пресс-служба «Спартака».
- 26 сентября 2019
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