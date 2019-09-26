«Он вернулся!» Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём «инстаграме» опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.



Специалист разместил фото с 28-летним футболистом, сделанное на тренировке команды, и сопроводил его следующей подписью: «Он вернулся!»

Ранее Российский футбольный союз отказался регистрировать Кокорина на нынешний сезон чемпионата.



Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

