«Он вернулся!» Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём «инстаграме» опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
Специалист разместил фото с 28-летним футболистом, сделанное на тренировке команды, и сопроводил его следующей подписью: «Он вернулся!»
Ранее Российский футбольный союз отказался регистрировать Кокорина на нынешний сезон чемпионата.
Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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