Роналду — второй в списке худших исполнителей штрафных ударов в Серии А

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал вторым в списке худших исполнителей штрафных ударов в итальянской Серии А, сообщает l'Ultimo Uomo.

Согласно подсчётам источника, в матчах чемпионата Италии португальский нападающий «старой синьоры» 18 раз исполнял штрафные прямыми ударами по воротам соперника. Ни один из них не завершился результативно. Хуже показатель имеет только Камилло Чиано из «Фрозиноне» — он ни разу не забил, исполнив 21 удар со штрафного.

Всего же в играх за «старую синьору» Роналду исполнил 24 штрафных прямыми ударами по воротам соперника. Все эти попытки оказались безрезультатными. 15 раз его удары приходились в стенку, 2 раза — выше ворот, в 7 случаях угрозу от своих ворот отводили вратари.