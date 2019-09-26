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Игроки «Дерби» устроили пьянку и попали в ДТП. У капитана серьёзная травма

Игроки «Дерби» устроили пьянку и попали в ДТП. У капитана серьёзная травма
Футбол / Англия 0

Футболисты «Дерби Каунти» стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Sky Sports.

На днях команда проводила собрание в формате обеда, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпили алкоголя. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы.

Из-за полученного повреждения Кио не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. «Дерби» выступил с заявлением, в котором пообещал провести расследование, но при этом выразил намерение помочь футболистам вернуться в строй.

Перед матчем «Дерби» — «Кардифф» игроков и зрителей эвакуировали со стадиона

Источник: Sky Sports

Заглавное фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

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