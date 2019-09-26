Игроки «Дерби» устроили пьянку и попали в ДТП. У капитана серьёзная травма
Футболисты «Дерби Каунти» стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Sky Sports.
На днях команда проводила собрание в формате обеда, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпили алкоголя. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы.
Из-за полученного повреждения Кио не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. «Дерби» выступил с заявлением, в котором пообещал провести расследование, но при этом выразил намерение помочь футболистам вернуться в строй.
Перед матчем «Дерби» — «Кардифф» игроков и зрителей эвакуировали со стадиона
- 26 сентября 2019
-
18:39
-
18:32
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:24
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
14:04
-
13:50
-
13:42
-
13:37
-
13:27
-
12:53
-
12:48
Партнерский контент