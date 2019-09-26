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В ФИФА ответили на обвинение наставника сборной Судана

В ФИФА ответили на обвинение наставника сборной Судана
Футбол / Испания 0

В ФИФА ответили на обвинение главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича, который заявил, что не отдавал свой голос за форварда «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании за лучшего игрока мира. В отчёте, опубликованном ФИФА ранее было указано, что хорватский специалист проголосовал за аргентинца и игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.

Тренер сборной Судана опроверг запись в отчёте ФИФА: он не голосовал за Месси
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