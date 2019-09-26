Черчесов поставил Дасаева и Акинфеева выше де Хеа

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучших вратарей в истории страны.

«Когда я ещё там (в Северной Осетии. — Прим. „Чемпионата“) жил, всё время говорили: „Дасаев, Дасаев“, потом рядом с ним оказался в „Спартаке“, вместе играли и росли. В моём понимании — он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы. Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои — лучшие», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В турнирной таблице Группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России занимает 2-е место. В 6 матчах подопечные Черчесова набрали 15 очков. Для выхода в финальную часть ЧЕ-2020 команде осталось набрать 5 очков в 4 матчах.