Закрыв болельщиков на стадионе, «КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА

«КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА относительно правил безопасности для болельщиков на стадионе. На матче 1/16 финала Кубка России фанатов красно-белых поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Так, в разделе 39 «правил безопасности» УЕФА сказано:

a) все выходы и ворота на стадионе и все ворота, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе;

b) все выходы и ворота находятся под постоянным контролем специально назначенного стюарда, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить немедленные пути эвакуации в случае аварийной ситуации;

c) ни один из этих выходов или ворот не может быть заперт ключом ни при каких обстоятельствах;

d) в случае если выходы или ворота управляются и открываются дистанционно с помощью электронных или магнитных средств, контроль за функционированием такого механизма должен быть расположен в диспетчерской стадиона. Система дистанционного открытия должна проверяться перед каждым матчем на стадионе.