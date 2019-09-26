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Закрыв болельщиков на стадионе, «КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА

Закрыв болельщиков на стадионе, «КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА
Футбол / Кубок России 0

«КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА относительно правил безопасности для болельщиков на стадионе. На матче 1/16 финала Кубка России фанатов красно-белых поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Так, в разделе 39 «правил безопасности» УЕФА сказано:

a) все выходы и ворота на стадионе и все ворота, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе;
b) все выходы и ворота находятся под постоянным контролем специально назначенного стюарда, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить немедленные пути эвакуации в случае аварийной ситуации;
c) ни один из этих выходов или ворот не может быть заперт ключом ни при каких обстоятельствах;
d) в случае если выходы или ворота управляются и открываются дистанционно с помощью электронных или магнитных средств, контроль за функционированием такого механизма должен быть расположен в диспетчерской стадиона. Система дистанционного открытия должна проверяться перед каждым матчем на стадионе.

«КАМАЗ» выступил с заявлением относительно видео с трибун фанатов «Спартака»
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