Медведев объяснил тренировку Кокорина с «Зенитом-2»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о сегодняшней тренировке форварда Александра Кокорина со второй командой сине-бело-голубых.

«Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с „Зенитом-2“, — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее Российский футбольный союз отказался регистрировать Кокорина на нынешний сезон чемпионата.

Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.