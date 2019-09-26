«Ювентус» в «Твиттере» отметил хоккейный «Локомотив» вместо футбольного
Туринский «Ювентус» на своей странице в «Твиттере» анонсировал продажу туристических пакетов, включающих билеты, на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Пресс-служба итальянского клуба в своём сообщении хотела отметить аккаунт «железнодорожников», но вместо него отметила учётную запись хоккейного «Локомотива».
Сообщение «Ювентуса»
Фото: «Твиттер»
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 6 ноября, начало — в 20:55 мск.
«Железнодорожники», набрав 3 очка, возглавляют турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов. В 1-м туре команда Юрия Сёмина встретилась с «Байером». Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.
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