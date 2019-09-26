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Чалов назвал нападающих, которые ему нравятся

Чалов назвал нападающих, которые ему нравятся
Футбол / РПЛ 0

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов назвал нападающих, игра которых ему нравится.

«В детстве моим кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это всё пропадает. Сейчас из нападающих нравятся Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества.

Мой совет всем — получайте удовольствие от игры и не расстраивайтесь, если что-то не получается. Идите дальше и добивайтесь своего", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

Чалов является воспитанником «армейцев». За первую команду ЦСКА он выступает с 2016 года. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий сыграл 12 матчей. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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