Чалов: Головин привык к нашему чемпионату, списываемся с ним

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своём дневном графике, отношении к уличному футболу и связи с бывшим одноклубником Александром Головиным.

«Чувствую себя отлично, график непростой, любой футболист скажет, что лучше играть, чем отдыхать. Успеваю восстанавливаться. Секрет восстановления? Самое главное — сон, питание, много пить воды. Если говорить про тренировочный цикл, то просыпаюсь в 9:30 и выезжаю на тренировку в 10:00, в 11:00 тренажерная разминка, в 15:00 выходим на поле. Сейчас у нас плотный график, тренировки интенсивные, после тренировки обед, еду домой. Если получается, то сплю. Большую часть дня провожу на базе.

Почему люблю уличный футбол? Это из детства идёт, когда ты маленький и играешь с мужиками в футбол, тебе хочется показать, на что ты способен. Может, где-то детский задор есть. Футбол в коробке — это то, где нужно брать на себя инициативу. С друзьями играем, конечно, на пятую точку. Никто не хочет проиграть и все заводятся.

Саша Головин говорил, что двухнедельная пауза во время зимнего перерыва — это супер? Саша привык к нашему чемпионату, ему очень хотелось отметить Новый год дома. Такой праздник для нас всех важен. Поддерживаю ли с ним связь? Советы друг другу не даем, но списываемся, после последней игры поздравил его. Наверное, это его был лучший матч во Франции", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.