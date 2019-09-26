Судья сломал ногу во время матча Кубка Нидерландов, но доработал игру до конца
В матче 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» главный арбитр Роб Диперинк получил тяжёлую травму.
Под занавес основного времени матча арбитр неудачно встал на ногу и почувствовал боль. Он остановил игру и попросил помощи у медицинского персонала. После того как ему заморозили повреждённый участок ноги, Диперинк смог продолжить работу.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.
Как сообщает Fox Sports, после медицинского осмотра 31-летнему рефери был диагностирован перелом лодыжки. Тем не менее после полученной травмы судья отработал на матче две минуты компенсированного времени и полчаса — дополнительного.
Матч между «Квик Бойс» и «Катвейком» завершился со счётом 2:3.
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