Судья сломал ногу во время матча Кубка Нидерландов, но доработал игру до конца

В матче 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» главный арбитр Роб Диперинк получил тяжёлую травму.

Под занавес основного времени матча арбитр неудачно встал на ногу и почувствовал боль. Он остановил игру и попросил помощи у медицинского персонала. После того как ему заморозили повреждённый участок ноги, Диперинк смог продолжить работу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.

Как сообщает Fox Sports, после медицинского осмотра 31-летнему рефери был диагностирован перелом лодыжки. Тем не менее после полученной травмы судья отработал на матче две минуты компенсированного времени и полчаса — дополнительного.

Матч между «Квик Бойс» и «Катвейком» завершился со счётом 2:3.