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Экс-игрок «Ливерпуля» Диуф: «Манчестер Сити» снова станет чемпионом АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Диуф: «Манчестер Сити» снова станет чемпионом АПЛ
Футбол / Англия 0

Экс-футболист «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф не верит, что его бывший клуб в нынешнем сезоне сможет завоевать чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Считаю, что «Ливерпуль» в этом сезоне не играет так же хорошо, как в прошлом. У них был шанс стать чемпионами. Всё было в их руках, но затем они сами всё упустили. Они были на 7 очков впереди всех к Рождеству. Меня до сих пор поражает то, как «Сити» сумел вырвать титул.

Если команда проиграла только один матч за сезон, то, конечно, сложно сказать, что чемпионство не за вами. Поэтому мне сложно представить, что у «Ливерпуля» будет такой же сезон и он сможет взять титул. «Манчестер Сити» снова станет чемпионом», — приводит слова Диуфа FourFourTwo.

После шести туров «Ливерпуль», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Второе место занимает «Манчестер Сити» (13), третье — «Лестер Сити» (11).

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