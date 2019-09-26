«Рубин» выступил с обращением к болельщикам

«Рубин» на своём официальном сайте обратился к болельщикам.

«Уважаемые болельщики ФК «Рубин»!

Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновлённой молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принёс невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплочённым.

В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее", — сказано в заявлении казанского клуба.