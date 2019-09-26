Кассано: «Ювентус» рискует ничего не выиграть, если будет полагаться на Дибалу

Бывший игрок национальной команды Италии Антонио Кассано не считает, что тренерскому штабу туринского «Ювентуса» стоит полагаться на форварда Пауло Дибалу.

«Слышал, как некоторые называли Дибалу феноменальным или новым Лионелем Месси в течение последних двух или трёх лет. Как уже говорил ранее, он остаётся хорошим футболистом. Однако «Ювентус» рискует ничего не выиграть в этом сезоне, если будет полагаться на него», — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на эфир шоу Tiki Taka.

В нынешней кампании Дибала принял участие в четырёх матчах на клубном уровне. В активе 25-летнего аргентинца одна результативная передача.

Напомним, минувшим летом «Ювентус» пытался продать Пауло, но не сумел договориться о трансфере.