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Кассано: «Ювентус» рискует ничего не выиграть, если будет полагаться на Дибалу

Кассано: «Ювентус» рискует ничего не выиграть, если будет полагаться на Дибалу
Футбол / Италия 0

Бывший игрок национальной команды Италии Антонио Кассано не считает, что тренерскому штабу туринского «Ювентуса» стоит полагаться на форварда Пауло Дибалу.

«Слышал, как некоторые называли Дибалу феноменальным или новым Лионелем Месси в течение последних двух или трёх лет. Как уже говорил ранее, он остаётся хорошим футболистом. Однако «Ювентус» рискует ничего не выиграть в этом сезоне, если будет полагаться на него», — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на эфир шоу Tiki Taka.

В нынешней кампании Дибала принял участие в четырёх матчах на клубном уровне. В активе 25-летнего аргентинца одна результативная передача.

Напомним, минувшим летом «Ювентус» пытался продать Пауло, но не сумел договориться о трансфере.

Источник: «Ювентус» продаст Дибалу в январе
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