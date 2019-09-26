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Стерлинг будет главной трансферной целью Хави в случае работы с «Барсой»

Стерлинг будет главной трансферной целью Хави в случае работы с «Барсой»
Футбол / Англия 0

Легенда «Барселоны» Хави уже определился с главной трансферной целью, если возглавит каталонский клуб, утверждает Daily Mail.

Согласно информации источника, в случае получения должности наставника сине-гранатовых, 39-летний специалист предпримет попытки заполучить на «Камп Ноу» вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. По мнению Хави, который в настоящее время является главным тренером катарского «Аль-Садда», англичанин идеально подходит под стиль игры «Барсы» и в будущем он мог бы стать лучшим игроком планеты.

В текущем сезоне на клубном уровне Стерлинг принял участие в 8 матчах. На его счету 7 забитых мячей и 1 результативная передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 140 млн.

Хави: моя цель — работать в «Барселоне», но кому может не нравиться АПЛ?
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