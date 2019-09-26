Сёмин: ни в коем случае не сбрасываю «Спартак» со счетов в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о главных претендентах в борьбе за победу в Премьер-Лиге.

«У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нём поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»… Ни в коем случае не сбрасываю „Спартак“ со счетов! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

После 10 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит». В активе сине-бело-голубых 23 очка. Далее расположились ЦСКА (22 очка), «Ростов» (20) «Краснодар» (20), «Локомотив» (20). «Спартак», набрав 14 очков, занимает 9-е место.