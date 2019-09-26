Сёмин: матч с «Зенитом» будет с особой подоплёкой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 28 сентября, в Москве на «РЖД Арене».
«Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьёзные задачи, так что, конечно же, это особенный матч. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплёкой.
Не думаю, что победа в матче лидеров может придать кураж на будущее, а поражение выбить из колеи. Футболисты все достаточно опытные, вот тут, как раз, вспомню, с чего начали: больше трёх очков никто не даст, никто не потеряет. Дистанция турнирная длинная, тут ко всему нужно быть готовым. Но сам матч потребует полной самоотдачи от игроков, и с учётом его значимости, и с учётом заполненности трибун", — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».
- 26 сентября 2019
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