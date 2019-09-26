Дани Алвес: Винисиус — лучший молодой футболист в мире
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим в мире молодым игроком.
«Назвал бы Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Существуют футболисты, которые рождаются с большим талантом, и он один из них. В сборной Бразилии у меня была возможность внимательно посмотреть на его игру. Уверен, что скоро мы увидим и услышим о нём больше», — приводит слова Алвеса Business Insider.
Винисиус начал карьеру профессионального футболиста в бразильском «Фламенго» в 2017 году. В 2018-м форвард перешёл в «Реал». В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил один мяч и отдал одну результативную передачу в пяти матчах испанской Примеры.
Посмотреть календарь матчей испанского первенства можно на «Чемпионате».
Жуниор после гола в матче с «Осасуной»: я плакал от счастья
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