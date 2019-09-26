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«Севилья» проиграла «Эйбару», пропустив три мяча во втором тайме

«Севилья» проиграла «Эйбару», пропустив три мяча во втором тайме
Футбол / Испания 0

В матче матче 6-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Севильи» Лукас Окампос на 11-й минуте после передачи хавбека Жоана Жордана. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Оливер Торрес, голевой пас отдал Окампос.

На 66-й минуте хавбек «Эйбара» Фабиан Орельяна отыграл один мяч, реализовав пенальти. В конце второй половины полузащитник Педро Леон сравнял счёт. Спустя пять минут защитник хозяев Хосе Анхель забил победный гол.

«Севилья», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (5) — на 16-м.

Испания - Примера. 6-й тур
26 сентября 2019, четверг. 20:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Окампос – 11'   0:2 Торрес – 33'   1:2 Орельяна – 66' (пен)   2:2 Леон – 77'   3:2 Анхель – 82'
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