«Севилья» проиграла «Эйбару», пропустив три мяча во втором тайме
В матче матче 6-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Севильи» Лукас Окампос на 11-й минуте после передачи хавбека Жоана Жордана. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Оливер Торрес, голевой пас отдал Окампос.
На 66-й минуте хавбек «Эйбара» Фабиан Орельяна отыграл один мяч, реализовав пенальти. В конце второй половины полузащитник Педро Леон сравнял счёт. Спустя пять минут защитник хозяев Хосе Анхель забил победный гол.
«Севилья», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (5) — на 16-м.
Испания - Примера. 6-й тур
26 сентября 2019, четверг. 20:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Окампос – 11' 0:2 Торрес – 33' 1:2 Орельяна – 66' (пен) 2:2 Леон – 77' 3:2 Анхель – 82'
Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»
- 26 сентября 2019
-
22:58
-
22:57
-
22:42
-
22:39
-
22:13
-
21:59
-
21:53
-
21:35
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:12
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:50
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
Партнерский контент