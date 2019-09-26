Тошич: Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона

Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», заявил, что Леонид Слуцкий лучше, чем сэр Алекс Фергюсон.

«Слуцкий в „Витесс“ меня не звал. У него там хорошие футболисты. Смотрю и знаю, что они в этом сезоне играют хорошо, мы постоянно на связи.

Почему у Слуцкого не получилось в Англии? Трудный вопрос. Я очень счастлив, что он, русский тренер, вообще попробовал себя в другой стране. Он единственный, кто попробовал за последнее время, сколько помню. С ним я работал почти семь лет, и он самый важный тренер в моей карьере.

Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон. Потому что с сэром Алексом я не получил шанса, мне Слуцкий дал шанс показать себя. Когда я играл плохо, он со мной постоянно разговаривал и убеждал, что у меня есть качества, что я сильный игрок. У Слуцкого много хороших качеств, человеческих", — сказал Тошич в интервью YouTube-каналу «КраСава».