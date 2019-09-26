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Сёмин: Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России

Сёмин: Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха. Но в субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они всё и решат. Исполнители всех тренерских замыслов – игроки. Вот исполнение всё и решит», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги в субботу, 28 сентября. Встреча состоится в Москве на «РЖД Арене». В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» лидирует, набрав 23 очка. «Локомотив» занимает 5-е место, набрав на 3 очка меньше.

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