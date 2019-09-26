Иванович: «Челси» нуждается в Абрамовиче, это самое важное для фанатов

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о значимости для «Челси» его владельца Романа Абрамовича.
«У „Челси“ новая команда. Прошлый сезон не был для клуба идеальным, но команда всё же финишировала третьей. „Челси“ нуждается в Романе Абрамовиче. Это самое важное для всех болельщиков. Мы хотим видеть его на „Стэмфорд Бридж“, тогда «Челси» снова окажется в числе лучших команд Европы.
Он был одним из самых важных людей в моей карьере. Ценю всё, что он сделал для меня. Всякий раз, когда я переживал трудный момент в «Челси», он всегда верил в меня. Я ему многим обязан", — цитирует Ивановича FourFourTwo.
Из-за проблем с визой Абрамович не может посещать Великобританию.
Иванович выступал за «Челси» в период с 2008 по 2017 год. В составе синих он сыграл 377 матчей и забил 34 мяча.
- 26 сентября 2019
-
22:58
-
22:57
-
22:42
-
22:39
-
22:13
-
21:59
-
21:53
-
21:35
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:12
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:50
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26