Иванович: «Челси» нуждается в Абрамовиче, это самое важное для фанатов

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о значимости для «Челси» его владельца Романа Абрамовича.

«У „Челси“ новая команда. Прошлый сезон не был для клуба идеальным, но команда всё же финишировала третьей. „Челси“ нуждается в Романе Абрамовиче. Это самое важное для всех болельщиков. Мы хотим видеть его на „Стэмфорд Бридж“, тогда «Челси» снова окажется в числе лучших команд Европы.

Он был одним из самых важных людей в моей карьере. Ценю всё, что он сделал для меня. Всякий раз, когда я переживал трудный момент в «Челси», он всегда верил в меня. Я ему многим обязан", — цитирует Ивановича FourFourTwo.

Из-за проблем с визой Абрамович не может посещать Великобританию.

Иванович выступал за «Челси» в период с 2008 по 2017 год. В составе синих он сыграл 377 матчей и забил 34 мяча.