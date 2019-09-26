Де Хеа: игроки «Манчестер Юнайтед» будут сражаться за Сульшера до самой смерти
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поддержал главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который столкнулся с критикой из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне.
«Сульшер является частью семьи «Манчестер Юнайтед». Он провёл здесь много лет в качестве игрока и хорошо знает клуб. Самое главное — вся команда поддерживает его. Мы будем сражаться за него до самой смерти. Это ключевой момент. Уле-Гуннар — хороший тренер. Мы будем с ним до конца», — приводит слова Де Хеа Goal со ссылкой на эфир телеканала DAZN.
В первых шести турах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. «Красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера
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